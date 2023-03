Wiederholung angepeilt: Hamburgs Jonas Meffert (Nr. 23) möchte wie im Hinspiel in Kiel etwas zu feiern haben. Foto: Imago Images/Hübner up-down up-down Nordderby in der 2. Fußball-Bundesliga HSV gegen Holstein Kiel: Jonas Meffert trifft auf nächsten Ex-Club Von Oleg Strebos | 16.03.2023, 18:45 Uhr

Jonas Meffert war mal jemand, der sich über Siege von Holstein Kiel beim Hamburger SV freute. Doch mittlerweile hat er das „Störche“-Dress gegen das HSV-Trikot getauscht. Am Sonnabend empfangen die Hamburger den Nordrivalen zum Derby in der 2. Fußball-Bundesliga. Der HSV will sich nach dem 2:4 in Karlsruhe im Aufstiegsrennen keinen weiteren Patzer erlauben – muss aber auf einen „bekloppten Alten“ verzichten.