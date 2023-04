Grenzenlose Freude: Die Spieler des HSV genießen mit ihren Fans den Sieg im Stadtderby über den FC St. Pauli. Foto: Imago/Justus Stegemann up-down up-down 4:3 im Hamburger Stadtderby HSV feiert Bundesliga-reife Party nach dem Sieg über den FC St. Pauli Von Luca Sixtus | 23.04.2023, 17:38 Uhr

Auf das bereits sehr emotionale Hinrundenspiel setzten der HSV und der FC St. Pauli am Freitag in der 2. Fußball-Bundesliga noch einen drauf und sorgten im ausverkauften Volksparkstadion für Gänsehaut-Atmosphäre. Der schwarz-weiß-blaue Jubel nach dem Schlusspfiff kannte keine Grenzen. So etwas dürften HSV-Kapitän Sebastian Schonlau und Co. bisher nur selten erlebt haben.