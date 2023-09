Bis vor kurzem hatte man den Eindruck, dass der HSV aufsteigt, weil er den besten Kader in der Zweiten Liga hat und die Mannschaft so gefestigt ist, dass sie konstant gute Leistungen abruft. Doch da war wohl der Wunsch der Vater des Gedanken. Das beweisen die beiden Niederlagen gegen Osnabrück und Elversberg.

Die ändern nichts daran, dass der Ex-Dino weiterhin einer der Favoriten auf den Aufstieg in die Bundesliga ist. Die Pleiten zeigten aber, dass die Hamburger offenbar doch nicht die notwendigen Lehren aus dem regelmäßigen Scheitern im Aufstiegskampf gezogen haben. Sonst hätte sich das Team von Trainer Tim Walter in Osnabrück nicht praktisch ohne Widerstand in sein Schicksal ergeben.

HSV muss auf Unzulänglichkeiten der Konkurrenz setzen

Das ernüchternde Fazit: Der HSV kann sich im Aufstiegskampf nicht auf die eigene Stärke verlassen, sondern muss auf die Unzulänglichkeiten der Konkurrenz setzen. Mannschaften wie Bochum, Bielefeld, Darmstadt und Heidenheim ließen die Rothosen in den vergangenen Jahren nicht deshalb hinter sich, weil sie die bessere Mannschaft hatten. Sie schafften es, mit pragmatischem Fußball, konstant zu punkten und überflüssige Niederlagen zu vermeiden,

Also genau das, was der HSV nicht hinkriegt und was man in der Zweiten Liga dringend braucht. Sollte in dieser Saison eine Mannschaft diese Qualität entwickeln, wird sie am Ende mit ziemlicher Sicherheit vor dem HSV liegen. Ein Kandidat für einen solchen Lauf ist ausgerechnet der Stadtrivale FC St. Pauli. Wohl auch deshalb, weil die Kiezkicker mit Eric Smith, Marcel Hartel und Jackson Irvine gleich mehrere Anführer haben.

Beim HSV ist dagegen außer Kapitän Sebastian Schonlau keiner da, der das Zepter in die Hand nimmt, Schonlau hat aber schon seit Wochen mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. In die Bresche springen müssten eigentlich Jonas Meffert, Robert Glatzel und vor allem Vizekapitän Ludovit Reis. Der trägt zwar in Abwesenheit von Schonlau die Spielführerbinde, ist aber noch eher Chefchen als Chef. Da Reis gerade einmal 23 Jahre alt ist, wäre es vermutlich auch zu viel verlangt, von ihm Anführerqualitäten zu erwarten, zumal er aktuell auch nicht gerade in Galaform ist.

Jonas Meffert ist kein Stabilisator mehr

Das gilt noch mehr für Meffert. Der 29-Jährige war lange der Stabilisator im Mittelfeld und sorgte für Ordnung im HSV-Spiel. Schon seit der vergangenen Rückrunde strahlt er aber nicht mehr die Souveränität seiner Anfangszeit in Hamburg aus, als er als Bindeglied zwischen Abwehr und Mittelfeld überzeugte.

Wenn Löcher gestopft werden mussten, war Meffert unaufgeregt und unauffällig zur Stelle. Die Rolle füllt der Mittelfeldspieler längst nicht mehr so überzeugend und gerade gegen Osnabrück eigentlich gar nicht mehr aus.

Glatzel ist als Mittelstürmer auf Zulieferdienste angewiesen. Wenn die ausbleiben, kann er nur bedingt Einfluss nehmen. Und Diskussionen, ob er einer für die Nationalmannschaft wäre, sind nach einer Niederlage in Elversberg nicht gerade hilfreich, auch wenn sie nicht vom HSV und schon gar nicht von Glatzel selbst angestoßen wurden.

Klar ist: Bevor die Hamburger über solche Themen nachdenken können, ist noch viel Arbeit erforderlich. Es mag zwar allzu pathetisch klingen, wenn Spieler hinterher erklären, dass sie ihr Herz auf dem Platz gelassen haben. Aber ein wenig mehr Leidenschaft, Einsatzfreude und Zweikampfstärke als in Elversberg und gegen Osnabrück darf es beim HSV dann doch sein.

Die Mentalität ist wieder ein Thema

Denn dass der Aufstieg in die Bundesliga nicht im Schongang gelingt, sollte jedem klar sein. Dass diese Lektion im sechsten Zweitligajahr offenbar noch nicht bei allen angekommen ist, stimmt bedenklich. Über das Thema Mentalität sprechen weder Trainer noch Spieler gerne, egal in welchem Verein. Im Volkspark kommt man an dieser Diskussion nach den Auftritten gegen die beiden Aufsteiger nicht vorbei.