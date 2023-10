Der Kapitän beim 2:0-Sieg des Hamburger SV gegen Greuther Fürth ist eigentlich nur dritte Wahl, glänzte aber beim souveränen Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga gegen die Franken als Anführer. Der etatmäßige Spielführer Sebastian Schonlau stand verletzt gar nicht im Kader. Sein Stellvertreter Ludovit Reis musste früh verletzt runter.

Also musste Jonas Meffert vorangehen. Das tat er – und wie. In der 16. Minute traf er nach einem Eckball von Laszlo Benes per Kopf zur frühen Führung. „Ich wurde nicht gedeckt und der Ball kam perfekt zu mir“, beschrieb Meffert selbst seinen Treffer.

Mefferts bestes Saisonspiel

Bescheiden und nicht das eigene Ego in den Vordergrund stellen – so kennt man Jonas Meffert, der beim HSV vor allem dafür da ist, Löcher zu stopfen und als Sechser für Stabilität zu sorgen. Das gelang ihm in den vergangenen Wochen nicht immer. Umso schöner dürfte das Spiel gegen Fürth für ihn persönlich gewesen sein.

Viele gewonnene Zweikämpfe, sicher im Aufbauspiel und dazu noch Torschütze: Der Mittelfeldspieler lieferte seine beste Saisonleistung ab. Und sprach danach erst einmal über die verletzten Teamkameraden Ignace van der Brempt und Ludovit Reis, die früh ausgewechselt werden mussten. „Das war extrem bitter und trübte die Freude über den Sieg“, sagte Meffert.

Lob für den Lokalrivalen FC St. Pauli

Mit dem Auftritt der Mannschaft war der 29-Jährige grundsätzlich zufrieden. „Wir hätten noch mehr Tore erzielen und deutlich höher gewinnen können“, erläuterte Meffert. Dann hätte der HSV vielleicht sogar den mit der besseren Tordifferenz an der Tabellenspitze liegenden Lokalrivalen FC St. Pauli von Platz eins verdrängen können.

Der im Volkspark eher ungeliebte Rivale bekam sogar noch ein Lob. „St. Pauli spielt einen sehr guten Fußball und wird bis zum Ende oben dabei sein“, sagte Meffert.

„Ich gehe davon aus, wir auch.“ Jonas Meffert Mittelfeldspieler des HSV

Meffert rechnete aber auch mit anderen Mannschaften und geht von einer spannenden Saison aus, da auch Teams wie Hertha, Hannover oder Düsseldorf nach seiner Auffassung über reichlich Qualität verfügen würden.