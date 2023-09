Zwei Spieler müssen beim HSV in Watte gepackt werden. Auf fast allen Positionen herrscht Konkurrenzkampf. Nur bei den Außenverteidigern gibt es keine Diskussionen. Links hat Miro Muheim klar die Nase vorn, rechts überzeugt Neuzugang Ignace Van der Brempt.

Nur Moritz Heyer steht als Ersatz parat

Als Ersatz steht lediglich Moritz Heyer bereit, der links und rechts spielen kann, aber nur als kurzfristige Vertretung im Notfall infrage kommt. An das Niveau der beiden Platzhirsche reicht er nicht einmal annähernd heran. Das zeigte sich in der vergangenen Saison als Heyer mangels Alternativen als Rechtsverteidiger einen Stammplatz hatte. Ihm fehlten aber Tempo und Technik für diese Position. Er war gerade gegen stärkere Gegner einer der Schwachpunkte der HSV-Defensive.

Dass es beim HSV bisher so gut läuft, liegt auch an Muheim und Van der Brempt. Sie standen gerade in den letzten Spielen hinten sicher und kurbelten dazu noch das Spiel an. Die Verpflichtung von Van der Brempt scheint jedenfalls ein Glücksgriff zu sein.

Van der Brempt ist nächste Saison auf jeden Fall erstklassig

Der von RB Salzburg ausgeliehene Belgier ist schnell, kann gut mit dem Ball umgehen und lässt sich auch im Zweikampf nur selten den Schneid abkaufen. Er hat all das, was ein moderner Außenverteidiger braucht. Und mit gerade einmal 21 Jahren ist seine Entwicklung längst nicht abgeschlossen. Der belgische Nationalspieler wird nächstes Jahr erstklassig sein - mit oder ohne den HSV.

Miro Muheim ist vermutlich der beste Offensiv-Verteidiger der Liga. Seine Torschüsse und Flanken sind ein wichtiges Element im Spiel des Ex-Dinos. Was er vorne aufbaute, riss der 25-Jährige aber gerade in der vergangenen Saison häufig hinten wieder ein. Mit katastrophalen Aussetzern in der eigenen Hälfte verschuldete der Schweizer gleich mehrere Gegentreffer.

Auch in den ersten Partien dieser Spielzeit suchte der Gegner häufig über seine Seite den Weg Richtung Tor von Keeper Daniel Heuer Fernandes – und hatte damit zu häufig Erfolg. Das hat sich nun gewandelt.

Die gesamte Mannschaft steht in der Defensive stabiler. Das scheint auch Muheim Sicherheit zu geben. Der Linksverteidiger wirkt bei seinen Aktionen in der eigenen Hälfte wesentlich konzentrierter. Die Außenverteidigung ist daher aktuell keine Problemzone mehr, sondern verleiht dem Spiel der Hamburger Stabilität und Schwung.