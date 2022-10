Der Anfang vom Ende für den HSV: Yussuf Poulsen (Mitte) erzielt das 1:0 für RB Leipzig. Foto: www.imago-images.de/Picture Point LE up-down up-down DFB-Pokal Hamburger SV fliegt bei RB Leipzig raus Von Oleg Strebos | 18.10.2022, 20:42 Uhr

Schon das Stadtderby in der 2. Fußball-Bundesliga am vergangenen Freitag war alles andere als ein Festtag für den Hamburger SV – und am Dienstagabend verschaffte auch der Auswärtstrip im DFB-Pokal keine Linderung nach dem 0:3 gegen den FC St. Pauli. In der zweiten Runde des Pokals ereilte das Team von Trainer Tim Walter beim Bundesligisten und Titelverteidiger RB Leipzig das Aus, mit 0:4 (0:2) gingen die „Rothosen“ bei den „Roten Bullen“ baden.