Müssen sich finden: Die HSV-Neuzugänge Immanuel Pherai (links), Levin Öztunali (2. von links) und Dennis Hadzikadunic (4. von links) mit Ludovit Reis (Mitte) und Jonas Meffert (2. von rechts). Foto: Imago/GEPA pictures

Verstärkung für Abwehr gesucht Drei neue Gesichter und ein Stück Uwe Seeler ist zurück – so sieht der aktuelle Kader vom HSV aus Von Luca Sixtus | 18.07.2023, 14:30 Uhr

Zum sechsten Mal läutet der Fußball-Zweitligist Hamburger SV die Mission „Aufstieg“ ein. Nach zwei gescheiterten Teilnahmen an der Relegation zur Bundesliga soll nun der große Wurf gelingen. Dafür hat der HSV an seinem Kader gebastelt. So sieht aktuell die Mannschaft von Trainer Tim Walter aus.