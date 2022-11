Jubelschrei: Mario Vuskovic (2. von links) vom Hamburger SV freut sich über sein Tor zum zwischenzeitlichen 1:1. Foto: Imago/MIS up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Glatzel verschießt, Königsdörffer trifft: HSV gewinnt 3:1 gegen Jahn Regensburg Von Luca Sixtus | 06.11.2022, 15:45 Uhr

In einem turbulenten Spiel gelingt den Hamburgern nach Rückstand am Ende doch noch der Heimerfolg über Jahn Regensburg. Die HSV-Fans erleben aber in den 90 Minuten zuvor eine regelrechte Achterbahn der Gefühle – auch weil Angreifer Robert Glatzel Nerven zeigt.