Hat der HSV dazugelernt? Im vergangenen Jahr scheiterte Hamburgs Kapitän Sebastian Schonlau (2. von rechts) mit seiner Mannschaft in der Relegation am Bundesliga-Drittletzten Hertha BSC. Foto: Imago/Jan Huebner up-down up-down Gegen den VfB Stuttgart Auf diese 5 Dinge muss der HSV in der Bundesliga-Relegation achten Von Luca Sixtus | 30.05.2023, 17:41 Uhr

In der vergangenen Saison scheiterte der Hamburger SV in der Relegation an Hertha BSC. Dieses Mal soll gegen den VfB Stuttgart die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga gelingen. Dabei sollten Trainer Tim Walter und Co. aus dem letztjährigen Erlebnis gelernt haben.