HSV-Trainer Tim Walter muss es schaffen, sein Team nach dem verpassten Direktaufstieg wieder aufzurichten. Foto: Imago/Jan Huebner up-down up-down HSV-Kolumne Finale des HSV-Trainers: Für Tim Walter wird es bei einem Scheitern in der Relegation eng Eine Kolumne von Lars Zimmermann | 31.05.2023, 11:00 Uhr

Dass es der HSV nicht schaffte, direkt aufzusteigen und Heidenheim in Regensburg noch zwei Tore in der Nachspielzeit erzielte, war Pech. Nun gilt es, sich von dem Schock zu erholen und sich im ersten Relegationsspiel in Stuttgart gegen den VfB am Donnerstag (1. Juni, 20.30 Uhr) eine gute Ausgangsposition zu sichern.