Ransford Königsdörffer ist immer für ein Tor gut, wenn er eingewechselt wird. Foto: Christian Charisius up-down up-down HSV-Kolumne Ransford Königsdörffer, Andras Nemeth und Co. - die Joker stechen im Kampf um Hamburgs Bundesliga-Aufstieg Eine Kolumne von Lars Zimmermann | 22.03.2023, 16:00 Uhr

Seit der HSV in der Zweiten Liga spielt, schwärmen die anderen Vereine vom großen Potenzial und den vielen Alternativen im Kader des Ex-Dinos. Das war auf dem Platz in den vergangenen Jahren allerdings eher selten zu sehen. Das ist in dieser Saison anders.