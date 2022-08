Klaus-Michael Kühne will seine Anteile am HSV von derzeit 15,21 auf 39,9 Prozent erhöhen. Foto: imago sportfotodienst up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Geld gegen Macht: Ex-Vorstand Bruchhagen rät HSV zu Kühne-Millionen Von dpa | 30.08.2022, 12:07 Uhr

120 Millionen bietet Klaus-Michael Kühne dem Verein an. Dafür will er seine Anteile am HSV drastisch erhöhen.