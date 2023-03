Mannschaftlicher Zusammenhalt: Jean-Luc Dompé vom Hamburger SV hält nach seinem Tor zum 1:0 das Trikot des vorläufig gesperrten Mario Vuskovic hoch. Foto: Imago/Hübner up-down up-down 3:0-Heimsieg über Nürnberg „Ein Zeichen der Mannschaft“ – HSV hält mit Torjubel zu Vuskovic Von Luca Sixtus | 04.03.2023, 16:42 Uhr

Die Spieler von Fußball-Zweitligist HSV feierten in der Nordkurve den 3:0-Heimsieg über den 1. FC Nürnberg. In Gedanken waren Kapitän Sebastian Schonlau und Co. aber auch bei ihrem unter Dopingverdacht stehenden Teamkollegen Mario Vuskovic. Der Abwehrmann fehlt schon seit geraumer Zeit, schaute aber am Samstag von der Tribüne aus im Volksparkstadion zu.