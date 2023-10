Es war ein Traumstart. In seinem ersten Pflichtspiel beim 5:3 gegen Schalke 04 führte sich Neuzugang Immanuel Pherai gleich mit einer Torvorlage für Robert Glatzel und einer starken Leistung beim Hamburger SV ein. Der Mittelfeldspieler schien auf dem besten Weg, sich beim Fußball-Zweitligisten zum unumstrittenen Stammspieler zu entwickeln.

Spielwitz, herausragende Technik, lauf- und zweikampfstark – der 22-Jährige bringt für eine große Karriere viel mit. Das zeigte sich schon in seiner ersten Zweitliga-Saison bei Eintracht Braunschweig. Ebenso wie sein niederländischer Landsmann Ludovit Reis, der nach einem Jahr in Osnabrück an die Elbe wechselte, will auch Pherai im Volkspark die nächste Stufe der Karriereleiter erklimmen.

Gesundheitliche Rückschläge, starke Konkurrenten

Nach dem verheißungsvollen Start folgten jedoch erste Rückschläge. Krankheit, ein gebrochener Zeh, dann ein Infekt – der Mittelfeldspieler hatte häufig mehr mit der eigenen Gesundheit als mit den Gegnern zu kämpfen. Und wenn er vollständig fit war, saß Pherai trotz allem häufig auf der Bank, weil Laszlo Benes und Vizekapitän Reis auf seiner angestammten Achterposition zu den stärksten Hamburger Spielern gehörten.

Ausgerechnet die Schulterverletzung von Reis beim 2:0-Sieg gegen Fürth könnte dem von vielen Experten vor der Saison als Hamburger Königstransfer geadelten Pherai den Durchbruch in Hamburg bescheren. „So willst du eigentlich nicht reinkommen“, sagte Pherai nach der Partie, in der er bereits nach 15 Minuten seinen Landsmann ersetzt hatte.

Und die Zeit nutzte der bisherige Edeljoker zur Eigenwerbung, auch wenn nicht alles klappte. Aber wie wichtig Pherai sein kann, zeigte sich beim 2:0, als Mittelstürmer Glatzel seine präzise Hereingabe verwertete.

Zwei Tore von Robert Glatzel vorbereitet

Wieder war es Glatzel, der wie schon bei Pherais erstem Assist von dessen Übersicht profitierte. Gibt es eine besondere Harmonie zwischen Mittelstürmer und Mittelfeldregisseur? Zumindest wird eifrig daran gearbeitet. Im Training habe man es oft versucht, aber es habe nicht immer geklappt, berichtete Pherai. „Im Spiel geht‘s einfach. Ich sehe ihn frei stehen oder ich ich suche ihn, und der Ball kommt einfach da hin“, sagte der Mittelfeldspieler.

Pass Pherai, Tor Glatzel – ob sich vielleicht ein Traumduo findet? Die Hamburger Fans hätten bestimmt nichts dagegen. Deren Unterstützung im erneut ausverkauften Volksparkstadion beeindruckte den Niederländer.

„Die Fans geben uns Kraft und Energie.“ Immanuel Pherai HSV-Fußballer

Der HSV festigte Platz zwei in der 2. Liga hinter dem Lokalrivalen FC St. Pauli. Auf das Derby am 1. Dezember freut sich der Niederländer schon jetzt. „Es ist schon gut, dass sie da oben stehen, denn wenn wir da spielen, wird es auch richtig um was gehen“, sagte Pherai nach dem Fürth-Spiel.

Wiedersehen mit alten Bekannten in Kaiserslautern

Erst einmal stehen andere hitzige Duelle an. Am kommenden Wochenende (Samstag, 28. Oktober, 20.30 Uhr) muss der bisher so auswärtsschwache HSV auf dem gefürchteten Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern ran. Dann wohl mit Pherai in der Startelf. Der freut sich nicht nur auf das Spiel. „Alte Kollegen von mir spielen dort“, berichtete Pherai, der mit den Lauterern Tobias Raschl und Richmond Tachie gemeinsam bei Borussia Dortmund unter Vertrag stand und dort mit ihnen in der 2. Mannschaft spielte.