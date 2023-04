Jean-Luc Dompé (rechts) steckt in der Krise und enttäuscht in diesem Jahr zu häufig. Foto: Axel Heimken up-down up-down HSV-Kolumne Dompé und Muheim sind ein Sicherheitsrisiko Eine Kolumne von Lars Zimmermann | 27.04.2023, 18:18 Uhr

Der HSV hat durch den 4:3-Sieg gegen den FC St. Pauli die Tür zum Aufstieg wieder ein Stück weiter geöffnet und will am Samstag (29. April, 13 Uhr) in Magdeburg die nächsten drei Punkte für den Sprung in die Bundesliga holen. Gerade auf der linken Außenbahn sind die Probleme aber nicht zu übersehen.