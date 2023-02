Mit wehenden Fahnen zum Aufstieg? Trainer Tim Walter will es schaffen. Foto: Imago Images/Eibner up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Der HSV will im fünften Anlauf den Aufstieg perfekt machen Von Oleg Strebos | 20.02.2023, 17:45 Uhr

Wieder knapp daneben? Oder ist es endlich vorbei? Vier Aufstiegsanläufe mit tragischem Ende hat der Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga nun schon hinter sich, der fünfte soll zum Ziel führen. Die Ausgangslage nach dem 21. Spieltag ist blendend, aber das war auch in den vergangenen Jahren so – wie der Blick in den Rückspiegel zeigt.