Die Jubelhüpfer vor dem eigenen riesigen „Auswärtsblock“ fielen bei den Akteuren des Hamburger SV am Sonnabend besonders groß aus. Denn in der vergangenen Saison hätten die Zweitliga-Fußballer dieses Spiel mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gewonnen.

In Unterzahl und bei abnehmender Spielkontrolle stand der HSV im abendlichen Topspiel bei Hannover 96 Mitte der zweiten Halbzeit fast schon mit dem Rücken zur Wand. Am Ende erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Tim Walter aber – auch dank einer defensiv leidenschaftlichen Leistung – den 1:0 (0:0)-Auswärtssieg im Duell der beiden Nordclubs. Das zeugt von einer gehörigen Portion Mentalität.

HSV nach Rot für Guilherme Ramos in Bedrängnis

„Man sieht einfach, dass wir eine Mannschaft sind, in der jeder für jeden einsteht. Und dann noch die vielen Zuschauer aus Hamburg im Rücken – das ist einfach eine Wucht“, sagte der HSV-Coach überglücklich. Seiner Meinung nach hätten die rund 20.000 aus der Heimat mitgereisten Fans bis zur Roten Karte von Gäste-Innenverteidiger Guilherme Ramos (53., Notbremse) ein ausgeglichenes Spiel gesehen.

Danach hatten die 96er ein spielerisches Übergewicht und rannten bis zum Schluss immer wieder vergebens an. „Es war ein anstrengendes Spiel, das wir dennoch mit einem super Gefühl beendet haben“, bilanzierte Hamburgs Linksverteidiger Miro Muheim.

Lob für die 20.000 HSV-Fans

Fast die Hälfte der 49.000 anwesenden Zuschauer in der Hannoveraner Arena hielt es mit dem HSV und sorgten akustisch durchgehend dafür, dass sich die Gäste-Akteure auf dem Rasen fast wie zu Hause fühlen durften. „Es war Wahnsinn, was hier heute los war. Unsere Fans waren mehr als der elfte Mann und haben für ein 1A-Heimspiel gesorgt“, lobte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt. Diese zahlenmäßig gewaltige Unterstützung auf fremdem Terrain sucht in der 2. Liga ihresgleichen. „Sie sind immer für uns da – und wir für sie!“, bekannte Ludovit Reis im Namen der Mannschaft fast schon kitschig seine Liebe zu den eigenen Fans.

Der Mittelfeldstratege merkte außerdem an, dass ihm und seinen Teamkollegen das Tor „noch einmal richtig Kraft gegeben“ hat. Deswegen sei die aufopferungsvolle Defensivleistung in der Schlussphase zu erklären gewesen.

Sonderlob für Bakery Jatta

Torschütze war der unermüdliche, oftmals zwischen Kreis- und Bundesliga-Niveau agierende Bakery Jatta. Mit einem satten Schuss aus der zweiten Reihe sorgte der Gambier in der 69. Minute für Hamburger Jubel auf und neben dem Platz.

„Bei Baka ist es so: Manchmal schießt er den Ball in die Maschen. Manchmal aber auch hier in den Maschsee. Heute hat es gepasst. “ Tim Walter HSV-Trainer

Der 47-jährige Fußball-Lehrer nahm Jatta noch in eine verbale Umarmung: „Das ist einfach ein großartiger Junge, der besser werden will, aber manchmal vielleicht nicht besser werden kann. Trotzdem probiert er es immer weiter.“ Jatta ist laut des Trainers mit seinem Fleiß und seinem Ehrgeiz ein Sinnbild für das gesamte Team.