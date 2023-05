Blankes Entsetzen: Die mitgereisten HSV-Fans sind in Sandhausen am Boden zerstört. Foto: Imago/MIS up-down up-down Nach Heidenheim-Wahnsinn Das sind die HSV-Reaktionen zum entrissenen Bundesliga-Aufstieg Von Luca Sixtus | 28.05.2023, 18:58 Uhr | Update vor 29 Min.

Es hatte was vom FC Schalke 04 in 2001, als sich die Königsblauen für vier Minuten als Deutscher Meister fühlten. Am Sonntag war der Hamburger SV nach seinem 1:0 über Sandhausen praktisch mit einem Fuß in der Fußball-Bundesliga, doch dann schlug der 1. FC Heidenheim in Regensburg zu. Das sind die Reaktionen auf die in letzter Minute entrissene HSV-Rückkehr in die Erstklassigkeit.