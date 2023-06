Auch nächste Saison noch HSV-Leistungsträger? Mittelfeld-Ass Ludovit Reis (links) und Angreifer Robert Glatzel (Mitte). Foto: Imago/Oliver Ruhnke up-down up-down Nach missglückter Relegation Das sind die HSV-Baustellen nach verpasstem Bundesliga-Aufstieg Von Luca Sixtus | 07.06.2023, 14:40 Uhr

Der Hamburger SV hat in der Relegation gegen den VfB Stuttgart den Kürzeren gezogen und bleibt in der 2. Bundesliga. Damit es im sechsten Anlauf mit dem Aufstieg ins deutsche Fußball-Oberhaus klappt, hat der HSV in den nächsten Wochen und Monaten viel Arbeit zu erledigen.