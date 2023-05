Blankes Entsetzen: Die mitgereisten HSV-Fans sind in Sandhausen am Boden zerstört. Foto: Imago/MIS up-down up-down Nach Heidenheim-Wahnsinn Das sind die ersten Reaktionen zum entrissenen HSV-Aufstieg Von Luca Sixtus | 28.05.2023, 18:58 Uhr

Es hatte was vom FC Schalke 04 in 2001, als sich die Königsblauen für vier Minuten als Deutscher Meister fühlten. Am Sonntag war der Hamburger SV nach seinem 1:0 über Sandhausen praktisch mit einem Fuß in der Fußball-Bundesliga, doch dann schlug der 1. FC Heidenheim in Regensburg zu. Das sind die Reaktionen auf die in letzter Minute entrissene HSV-Rückkehr in die Erstklassigkeit.