Kämpft mit den Tränen: Ein trauriger HSV-Fan in Sandhausen. Foto: Imago/Jan Huebner up-down up-down Drehbuch wie aus Hollywood Das Drama um den Fast-Aufstieg des HSV in der Chronologie Von Luca Sixtus | 29.05.2023, 16:32 Uhr

Für acht Minuten wähnte sich der Hamburger SV in der Fußball-Bundesliga. Doch während in Sandhausen die Feierlichkeiten mit dem Platzsturm begannen, war in Regensburg noch nicht Schluss. Der 1. FC Heidenheim steigt die 1. Liga auf, der HSV muss in die Relegation. Das Drehbuch am Pfingstsonntag war filmreif – Hollywood lässt grüßen.