Hat Schmerzen: HSV-Profi Bakery Jatta (Mitte) wird nach seinem Tor von den Physiotherapeuten behandelt. Foto: Imago/Philipp Szyza up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Das bedeutet der Stadtderby-Sieg gegen den FC St. Pauli für den HSV Von Luca Sixtus | 24.04.2023, 13:49 Uhr

Nach dem 4:3 im Hamburger Stadtderby über den FC St. Pauli ist der HSV in der Tabelle zwar nicht geklettert, aber für den Saisonendspurt war der Erfolg auf emotional-psychologischer Ebene extrem wichtig. Ob ein gewisser Derby-Torschütze am kommenden Samstag in Magdeburg mitwirken kann, ist nach seiner Verletzung noch fraglich.