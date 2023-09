Die Zweite Liga, unendliche Weiten, Orte, die niemals zuvor ein HSV-Fan gesehen hat. Diese Star-Trek-Anlehnung passt wohl zu keinem Gegner so gut wie Elversberg. Im Auswärtsspiel gegen den Dorfverein aus dem Saarland will der Ex-Dino am Samstag (16. September, 13 Uhr) die Tabellenführung verteidigen.

Das sollte eigentlich Formsache sein. Zwar hat Elversberg seine letzte Partie in Osnabrück mit 1:0 gewonnen. Davor kassierte der Aufsteiger aber eine 0:5-Heimklatsche gegen Düsseldorf. So ist Elversberg trotz des von Bayern München ausgeliehenen und als Mega-Talent gehandelten Paul Wanner und dem vom VfB Stuttgart gekommenen Stürmer Wahid Faghir klarer Außenseiter - wie eigentlich gegen jeden Kontrahenten.

Denn für Elversberg war die Zweite Liga bis zum sensationellen Durchmarsch von Liga vier in Liga zwei ähnlich realistisch wie die deutsche Meisterschaft für den HSV. Noch 2018 trennten den HSV und Elversberg drei Ligen. Dass es einmal zu einem Ligaspiel dieser beiden Vereine kommen könnte, erschien völlig unwahrscheinlich. Aber im Fußball gibt es eben doch ab und an Wunder.

Elversberg momentan besser als Hertha BSC

Und immerhin steht der Aufsteiger nicht schlechter da als die beiden Mannschaften, die vor der Saison neben dem HSV als Topfavoriten auf den Aufstieg in die Bundesliga gehandelt wurden. Schalke 04 hat wie Elversberg vier Punkte nach fünf Spielen, Hertha BSC Berlin sogar nur drei.

Damit liegen die beiden Bundesligaabsteiger weit hinter dem Ex-Dino, der dank vier Siegen und einem Unentschieden schon auf 13 Zähler kommt. Derzeit sieht es nicht so aus, als ob Hertha und Schalke um den Aufstieg kämpfen könnten.

Doch wer sind dann die Konkurrenten der Hamburger? Gibt es überhaupt welche oder gelingt diesmal ein Durchmarsch ohne Zittern bis zum letzten Spieltag? In der Tabelle folgen Holstein Kiel mit zwölf und Magdeburg mit elf Punkten, Platz vier belegt Düsseldorf mit zehn Punkten, Hansa Rostock und Kaiserslautern kommen auf neun, Hannover und Wiesbaden auf acht und Lokalrivale St. Pauli auf sieben Zähler.

Rostock, Kaiserlautern und Wiesbaden werden mit dem Aufstiegskampf nichts zu tun haben. Diese Teams sind froh, dass sie dank eines guten Starts ein kleines Polster zu den Abstiegsrängen schaffen konnten.

Hannover 96 und der FC St. Pauli haben höhere Ambitionen und wollen zumindest oben mitspielen. Für einen Angriff auf die ersten drei Plätze wird es bei den Niedersachsen nicht reichen. Dafür fehlt trotz individueller Klasse die Konstanz und das unruhige Umfeld trägt nicht dazu bei, dass sich die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickeln kann.

Simon Zoller soll St. Pauli zum Aufstieg schießen

Der FC St. Pauli hat trotz des durchwachsenen Starts dagegen das Potenzial für den Sprung nach oben. Zwar läuft es nicht mehr so gut wie in der sensationellen Rückrunde der Vorsaison, aber das Team von Trainer Fabian Hürzeler kassiert kaum Gegentore und ist noch ungeschlagen. Lediglich mit der Chancenverwertung hapert es. Da könnte der neu verpflichtete Simon Zoller Abhilfe schaffen. Schlägt der Angreifer ein, ist mit den Kiezkickern zu rechnen. Aber eben auch nur dann.

Überraschend gut aus den Startlöchern ist Holstein Kiel gekommen. Der Abgang mehrerer langjähriger Stützen wurde problemlos aufgefangen. Junge Spieler wie Tom Rothe und Colin Kleine-Bekel sprangen sofort in die Bresche. Die Frischzellenkur vor der Saison tat den Störchen offenbar gut.

Aber gerade bei jungen Spielern gibt es auch immer wieder Schwankungen. Deswegen ist für Kiel ein Platz im oberen Drittel drin, für den Aufstieg kommt Holstein eher nicht in Frage.

Magdeburg hat das Zeug zum Sensationsaufsteiger

Das Potenzial zum Überraschungsaufsteiger hat dagegen der 1. FC Magdeburg. Trainer Christian Titz, 2018 beim HSV vielleicht zu vorschnell entlassen worden, entwickelt die Magdeburger kontinuierlich weiter. Titz steht für offensiven Fußball, hat eine klare Spielidee und mit Akteuren wie Baris Atik Profis, die sein Konzept mit Überzeugung umsetzen. Einen Aufsteiger, mit dem keiner rechnet, gibt es eigentlich immer. Das könnte diesmal Magdeburg sein.

Noch einen Tick stärker ist Fortuna Düsseldorf einzuschätzen. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune verpasste schon in der Vorsaison nur knapp einen der ersten drei Plätze und ist trotz des Abgangs von Topscorer Dawid Kownacki dank Zugängen wie Christos Tzolis, Vincent Vermeij und Yannik Engelhardt offenbar nicht schwächer geworden.

Das Fazit: Fortuna Düsseldorf dürfte der härteste Konkurrent des HSV werden, dahinter könnten sich Magdeburg und der FC St. Pauli einreihen. Das Potential ist aber bei allen Verfolgern geringer als beim Ex-Dino. Gelingt es, dieses kontinuierlich abzurufen, steigt der HSV auf. Und der nächste Gegner Elversberg wäre dann wieder Galaxien entfernt.