Nun schießt er auch noch Tore. Bakery Jatta ist beim HSV derzeit der Mann der Stunde. Der Rechtsaußen erzielte in den vergangenen drei Spielen vier Tore – eine Trefferanzahl, für die der Gambier ansonsten fast eine gesamte Saison brauchte.

Diese Torgefährlichkeit kommt überraschend, passt aber irgendwie auch zu dem Flügelstürmer. Denn Jatta ist das Überraschungsei des Ex-Dinos – man weiß vorher nie, was man von ihm bekommt.

Zwischen Welt- und Kreisklasse

HSV-Trainer Tim Walter erklärte nach dem Sieg gegen Hannover auf Sky, dass der 25-Jährige entweder in die Maschen oder in den Maschsee schießt. Da es gegen 96 die Maschen waren, konnte Walter darüber schmunzeln. Das sah nach dem 2:2 in Karlsruhe noch anders aus. Da wechselte der Coach den gerade eingewechselten Jatta gleich wieder aus, nachdem dieser eine Riesenchance kläglich vergeben hatte.

Jattas momentaner Lauf täuscht jedenfalls nicht darüber hinweg, dass der Gambier weiterhin beständig zwischen Welt- und Kreisklasse pendelt. So leistet er sich auch immer wieder technische Fehler, die man eher von einem Kreisklassen-Kicker erwartet, der nach durchzechter Nacht direkt zum Fußballplatz gefahren ist.

Fußballerische Fortschritte

Wobei Jatta gerade in den vergangenen Monaten auch regelmäßig Tore und Dribblings einstreute, die man ihm eigentlich nicht zugetraut hätte. Unvergessen ist beispielsweise sein Traumtor zum 3:3 in Heidenheim. Es sind also nicht mehr nur seine beeindruckende Physis und die Zweikampfstärke, die ihn auszeichnen. Auch fußballerisch ist eine Weiterentwicklung zu erkennen. Die ist allerdings auch erforderlich, um seinen Stammplatz zu verteidigen. Das zeigte sich, als er am Saisonanfang auf der Bank saß.

Die Fans lieben Jatta aber mit all seinen Stärken und Schwächen. Vielleicht auch, weil sein Spiel genauso unberechenbar ist wie der gesamte HSV.