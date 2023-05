Niedergeschlagen: HSV-Kapitän Sebastian Schonlau (rechts) und seine Teamkollegen. Foto: Imago/Christian Schroedter up-down up-down 2:3 beim 1. FC Magdeburg Dem HSV geht im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga (wieder) die Puste aus Von Luca Sixtus | 01.05.2023, 17:01 Uhr

Nach der zweiten 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg in dieser Saison verliert der Hamburger SV den direkten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga aus den Augen. Die Relegation scheint angesichts des Rückstands auf Tabellenplatz zwei realistischer denn je. Die Angst vor einem erneuten Scheitern – wie in der vergangenen Saison gegen Hertha BSC – ist mittlerweile da.