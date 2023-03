Karlsruher SC - Hamburger SV Foto: Uli Deck up-down up-down Patzer im Aufstiegskampf 2:4 in Karlsruhe: HSV verliert und verpasst die Tabellenspitze Von dpa | 12.03.2023, 15:50 Uhr | Update vor 57 Min.

Verfällt der Hamburger SV in alte Rollenmuster? Mit einem Sieg in Karlsruhe hätten die Hamburger die Tabellenspitze übernehmen und wichtige Punkte im Aufstiegskampf sammeln können. Doch der HSV patzt wie so oft in entscheidenden Situationen.