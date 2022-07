HSV-Kapitän Schonlau will in der kommenden Saison mit dem HSV in die Bundesliga aufsteigen. FOTO: imago/Revierfoto up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga HSV-Kapitän will Aufstieg: Tiefstapeln „nicht mehr glaubwürdig“ Von dpa | 08.07.2022, 10:52 Uhr

Nach dem knappen Scheitern in der letzten Saison glaubt HSV-Kapitän Schlonlau fest an den Bundesliga-Aufstieg in der kommenden Saison. Einen großer Vorteil gegenüber der Konkurrenz sieht der Innenverteidiger in der personellen Konstanz im Team.