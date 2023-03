Die Fahnen der beiden Hamburger Bundesliga Profi-Fußballclubs wehen nebeneinander an zwei Masten. Die DFL hat die Zweitligaspieltage 26 bis 29 zeitgenau angesetzt. Auch das Stadtderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli ist terminiert. Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Endspurt im Aufstiegsrennen: Stadtderby zwischen dem HSV und FC St. Pauli am 21. April Von dpa | 03.03.2023, 11:24 Uhr

Der Hamburger SV will in dieser Saison endlich den Aufstieg in die Bundesliga schaffen. Jetzt ist auch das Stadtderby gegen den FC St. Pauli terminiert.