Die Frage nach dem „Wie“ interessiert Trainer Tim Walter nach dem 1:0 (0:0) des Hamburger SV über Hannover 96 im Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga nicht.

Am Samstagabend erkämpften sich die Hanseaten in einem gefühlten Heimspiel in Unterzahl drei Punkte. Das Niveau der Partie bewegte sich lange auf keinem hohen Niveau. Unter dem Strich steht aber der dritte Hamburger Saisonsieg und die Tabellenführung.

Munterer Beginn im gefühlten HSV-Heimspiel

Vom Anpfiff weg sorgten die rund 20.000 mitgereisten HSV-Fans auf der Tribüne für Hamburger Heimspielstimmung in Hannover. Beide Mannschaften lieferten einen munteren Beginn.

Die erste gute Chance hatte Gäste-Angreifer Robert Glatzel auf dem Fuß, der aus der Drehung abzog. Doch sein Schuss fiel zu zentral aus (15. Minute) – leichte Beute für 96-Torwart Ron-Robert Zieler.

Dagegen war die durchgerutschte Freistoßflanke aus dem Halbfeld von Hannovers Enzo Leopold deutlich gefährlicher (20.), doch HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes war auf dem Posten.

Ludovit Reis und Robert Glatzel vergeben Doppelchance

Die insgesamt ausgeglichene Partie nahm allerdings zur Hälfte der ersten Halbzeit etwas an Niveau und Tempo ab. Vor allem der krankheitsbedingte Ausfall vom zuletzt überragenden Laszlo Benes fiel aufseiten der Hamburger zunehmend auf. Den Walter-Schützlingen fehlte ein guter Schuss Kreativität.

Plötzlich eröffnete sich aber für den HSV eine Doppelchance auf den Führungstreffer. Ludovit Reis eroberte am gegnerischen Strafraum energisch den Ball, übersah links den mitgelaufenen Jean-Luc Dompé und entschied sich stattdessen für den Schuss mit seinem schwächeren linken Fuß. Hannovers Schlussmann Zieler parierte, den zweiten Versuch von Hamburgs Glatzel klärte Phil Neumann für den geschlagenen Zieler vor der Linie (34.).

Hannover 96 hat Führung auf dem Fuß

Auch die spielerisch auf Augenhöhe agierenden Hausherren machten vor dem gegnerischen Kasten auf sich aufmerksam. Zu einem Torerfolg reichte es allerdings auch nicht.

Erst legte Stürmer Nicolo Tresoldi den Ball per Hackenheber auf die Latte (40.), in der Nachspielzeit fehlte Linksaußen Derrick Köhn die nötige Präzision (45./+3).

Guilherme Ramos sieht Rot – Nicolo Tresoldi wieder an die Latte

Der Start in die zweite Halbzeit hätte für die Hamburger nicht schlechter laufen können. Nach einem langen Hannoveraner Befreiungsschlag war Angreifer Tresoldi praktisch durch. HSV-Verteidiger Guilherme Ramos riss den Deutsch-Italiener als letzter Mann um. Schiedsrichter Tobias Reichel zeigte die Rote Karte (53.).

Beinahe wäre es noch schlimmer gekommen. Nach einer Flanke von 96-Rechtsverteidiger Jannik Dehm knallte Tresoldi den Ball per Direktabnahme an die Latte (59.) – der HSV im Glück.

Bakery Jatta bringt HSV mit sattem Schuss in Führung

Zehn Minuten später sollte sich die Stimmung bei den Gästen drastisch verbessern. Trotz Unterzahl gingen die Hamburger in Führung.

Glatzel behauptete im gegnerischen Strafraum den Ball, behielt die Übersicht und spielte an die Strafraumkante auf Reis. Der Niederländer leitete die Kugel weiter auf Bakery Jatta, der mit einem satten Direktschuss ins linke untere Eck zum umjubelten 1:0 für den HSV traf (69.).

Hannover rennt an, HSV verteidigt mit viel Leidenschaft

In der restlichen Spielzeit rannten die Hannoveraner immer wieder an. Hamburg verteidigte aufopferungsvoll und mit viel Leidenschaft.

Bis auf den Distanzschuss von Tresoldi (86.), der rechts am HSV-Kasten vorbeizischte, tauchte 96 nicht noch einmal gefährlich vor dem Gäste-Tor auf. Mit dem Schlusspfiff stand fest: Die Hanseaten grüßen mit zehn Punkten auf dem Konto von der Tabellenspitze.