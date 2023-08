Handball-Bundesliga HSV Hamburg wandelt zwischen guter Laune und Verletzungssorgen Von Stefan Flomm | 10.08.2023, 13:40 Uhr Spaß an der Arbeit: Coach Torsten Jansen (links) und sein Trainerteam vom HSV Hamburg. Foto: Imago/Eibner up-down up-down

Der HSV Hamburg hat in der Bundesliga-Saison 2022/23 fast alle Handball-Fans und -Experten überrascht und ist nach seinem Aufstieg letztlich auf dem siebten Tabellenplatz gelandet – knapp am internationalen Geschäft vorbei. Trainer Torsten Jansen will den diesen Weg fortführen.