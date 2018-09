Liveticker zum Nachlesen : HSV gegen St. Pauli: Hitziges Derby endet torlos

Nach 2011 standen sich die beiden Clubs erstmals wieder gegenüber. Das Hochsicherheitsspiel blieb ein Nullnummer.

von Alexander Barklage

30. September 2018, 15:21 Uhr

Hamburg | er Hamburger SV hat im Emotions-Derby gegen den FC St. Pauli seine Mini-Krise in der 2. Fußball-Bundesliga nicht überwunden. In einem intensiven, aber spielerisch mäßigen Stadtduell kam der Bundesliga-Absteiger nicht über ein 0:0 gegen den Underdog vom Kiez hinaus. Beide Mannschaften erspielten sich nur wenige Chancen in der mit Spannung erwarteten Prestigepartie.

„Die Enttäuschung überwiegt mehr. Wir brauchen ein Tor, um mehr Leichtigkeit zu bekommen“, sagte HSV-Trainer Christian Titz. „Der eine Punkt fühlt sich nicht gut an. Hinten standen wir stabil, aber vorne müssen wir konsequenter und kreativer sein“, meinte sein Mittelfeldlenker Lewis Holtby. St. Pauli-Trainer Markus Kauczinski war indes zufrieden: „Es ist okay. Insgesamt war das von meiner Mannschaft eine gute Leistung.“ Der HSV verpasste im 100. Hamburger Pflichtspielderby auch die Revanche für die 0:1-Niederlage gegen den FC St. Pauli vor siebeneinhalb Jahren in der Bundesliga. Nach dem dritten Spiel ohne Sieg ist das Team immerhin noch Dritter, hat aber schon fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenführer 1. FC Köln. Der FC St. Pauli hat nur einen Zähler weniger als der HSV und ist Sechster.

Erfreulich war nur die Zwischenbilanz der Polizei. Insgesamt war es vor dem Spiel auch dank eines massiven Sicherheitsaufgebots auf dem Weg zum und vor dem Volksparkstadion ruhig geblieben. Gleiches galt für das Millerntorstadion, wo 15.000 Fans die Partie beim Public Viewing verfolgten.

Vor den 57 000 Zuschauern im ausverkauften Volksparkstadion kontrollierte der HSV von Beginn an die Partie, St. Pauli stand tief und wartete auf Fehler. Trotz der Überlegenheit der Gastgeber hatte aber der Außenseiter die erste Chance: Nach einem Freistoß von Marvin Knoll scheiterte Johannes Flum (7.) mit einem Kopfball an HSV-Torwart Julian Pollersbeck.

Der Bundesliga-Absteiger tat sich lange schwer. Außer einem Kopfball von David Bates (25.) nach einem Eckball gab es kaum gefährliche Szenen vor dem St. Pauli-Tor. Zum Ende der ersten Halbzeit hatten die Gäste sogar die besseren Möglichkeiten. So wurde Mats Möller Daehli (44.) im letzten Moment im Strafraum noch geblockt.

Auch nach der Pause behielt der HSV das spielerische Übergewicht, doch zu oft fehlte die Präzision vor dem gegnerischen Strafraum. Der FC St. Pauli geriet kaum in Bedrängnis. Nur Hee-Chan Hwang (60.) sorgte für dem Tor von Pauli-Keeper Robin Himmelmann einmal für Aufregung. Die Einwechselung von Sturm-Hoffnung Pierre-Michel Lasogga brachte dem HSV nichts mehr. In der Nachspielzeit hatte der Favorit noch Glück, als Pollersbeck einen 39-Meter-Kunstschuss von St. Paulis Cenk Sahin gerade noch so über die Latte lenkte.