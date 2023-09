Fünf Gegentore beim FC St. Pauli, drei gegen Hertha BSC: Nicht zuletzt die Schwächen in der Abwehr haben Holstein Kiel in den vergangenen Spielen einen Spitzenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga gekostet. Als Grund dafür nannte der Kieler Trainer Marcel Rapp vor dem Auswärtsspiel beim Karlsruher SC (Samstag, 13.00 Uhr/Sky) die ständigen Umstellungen in der Defensive.

„Unsere Abwehrkette wird ständig verändert aufgrund von Verletzungen. Es spielen nicht mehr die Spieler, die vielleicht zu Saisonbeginn gespielt haben. Es ist dann schwierig, immer eine neue Dreierkette oder Viererkette aufzustellen, die nicht eingespielt ist“, sagte Rapp am Donnerstag. „Das war im Sommer etwas anderes. Da haben wir immer mit den gleichen Spielern gespielt oder nur einen ausgetauscht. Jetzt tauschen wir öfter mal fast die ganze Kette aus. Das trägt nicht dazu bei, dass man hinten stabiler wird.“

Immer neue Defensivspieler fallen bei Holstein Kiel aus

Seit Wochen fallen bei den Kielern immer neue Defensivspieler aus. Der Schwede Carl Johansson trainiert nach seiner Knieverletzung erst seit dieser Woche wieder mit der Mannschaft. Dazu kamen zuletzt noch eine Infektion bei U21-Nationalspieler Colin Kleine-Bekel, ein Zehenbruch bei Patrick Erras und jetzt in Karlsruhe eine Gelb-Rot-Sperre für Marvin Schulz.

Dennoch glaubt Rapp bei seinen Kielern nicht an eine nachhaltige Wirkung der beiden jüngsten Niederlagen. „Wir haben gegen Magdeburg auch verloren und danach eine Reaktion gezeigt“, sagte er. „Und das Spiel gegen Berlin war auch kein schlechtes Spiel. Da hätten wir mindestens einen Punkt verdient gehabt – vielleicht sogar mehr. Von dem her ist die Stimmung jetzt nicht am Boden bei uns.“