„Ich konnte noch nicht mal ein Bier trinken“, sagte ein erschöpfter Fin Bartels nach einem Fußballfest voller Emotionen. Bei seinem offiziellen Abschiedsspiel hatte der 36 Jahre alte Ex-Profifußballer vor 7990 Zuschauern, vor Freunde, Familie und mit vielen Weggefährten einer norddeutsch geprägten Laufbahn viel zu verarbeiten.

„Aufregend“ sei es gewesen, meinte Bartels, der Ende Mai im Trikot von Zweitligist Holstein Kiel im Profifußball absolviert hatte und seiner Karriere mit einem Doppelpack gegen Hannover 96 den perfekten Schlusspunkt verpasst hatte.

„Vorher war es schon besonders. Ein bisschen Stress, ein bisschen Anspannung war da, weil es speziell für mich ja kein alltägliches Spiel war“, meinte der 36-Jährige. Am Ende des Tor-Festivals gewannen die „Fintasticos“ – eine von Fin Bartels zusammengestellte „All-Star-Truppe“ gegen das aktuelle Zweitliga-Team der Kieler „Störche“ nach drei Mal 30 Minuten mit 10:9.

Bartels selbst erzielte einen Treffer im Holstein-Trikot und einen Doppelpack als „Fintastico“, bei denen Weggefährten aus seinen Zeiten als Spieler bei Holstein Kiel, Hansa Rostock, dem FC St. Pauli und Werder Bremen sowie sein Bruder Tom mitwirkten. Tom Bartels war es dann sogar, der den 10:9-Siegtreffer erzielte.

„Ja, Wahnsinn. Bei uns trifft er nie, wenn er mit Molfsee spielt. Wahrscheinlich braucht er die große Bühne dafür“, flachste Fin Bartels, der noch gar nicht so recht wusste, wohin er mit all den Gefühlen des Abends sollte, aber schon sagen konnte: „Ich bin überglücklich, wie der Abend gelaufen ist, und dankbar, dass so viele Leute gekommen sind.

Tor-Video und Holstein-Hymne

Der sportliche Teil begann mit einem Video auf der Stadion-Leinwand, in dem alle Tore aus Bartels Profikarriere gezeigt wurden. Dann performten die Denkedrans ihre Holstein-Hymne „Keine andere Stadt, keine andere Liebe, kein anderer Verein“.

Dass der Titel für Bartels nicht ganz zutrifft, wurde beim Blick auf die Allstars klar. Unter anderem waren Tim Borowski, Torsten Frings und Theodor Gebre Selassie aus Bremer Tagen, Fabian Boll und Sören Gonther aus der Kiezclub-Zeit, Felix Kroos und Marcel von Walsleben-Schied aus der Rostocker Phase sowie Kieler Kollegen wie Jonas Meffert, Tim Siedschlag oder Julian Korb mit von der Partie.

Fin Bartels wird für Ole Werner final ausgewechselt

Auch Ole Werner, ehemaliger Holstein-Trainer und aktueller Coach von Bundesligist Werder Bremen war da und für die „Fintasticos“ verantwortlich. Der 35-Jährige wurde sogar in der Schlussminute für Bartels eingewechselt – was den emotionalsten Teil des Abends einläutete.

Nach einer von „Fin-Bartels-Sprechchören“ unterbrochenen Rede verfolgte er gemeinsam mit seiner Frau Jessika und den drei Kindern Lina, Mila und Mika im Scheinwerfer-Fokus stehend die Light- und Drohnenshow.

Gelungene Cheerleading-Einlage mit der Tochter

Seiner Tochter Lina assistierte Bartels in einer Drittelpause sogar bei einer akrobatischen Cheerleading-Einlage, fing die Elfjährige aber sicher auf. „Das haben wir vorher am Dienstag geprobt, dabei ist sie mir voll ins Gesicht gefallen“, berichtete Bartels.

Diesmal ging aber alles glatt. Die Tochter landete sicher in den Armen des Vaters. „Heute hat sie es absolut super gemacht“, lobte Bartels, durfte sich dann endlich auf den Weg zu seiner After-Abschiedsspiel-Party machen und sich endlich das verdiente Bier genehmigen.