Vollgas geben oder ist die Luft raus? Zumindest nach dem Spiel gegen Paderborn waren bei Lewis Holtby (links) und Timo Becker die Akkus leer. Foto: Jörg Lühn 2. Fußball-Bundesliga Was ist noch drin für Holstein Kiel? Von Oleg Strebos | 26.02.2023, 19:33 Uhr

Abteilung Attacke oder Abteilung Achtsamkeit? Nach dem 1:1 gegen den SC Paderborn weilt Holstein Kiel im tabellarischen Niemandsland. Nach ganz oben ist für die „Störche“ kaum noch etwas möglich, von unten droht kaum Gefahr. Zwölf Spiele sind noch zu spielen. Was steckt noch drin in dieser Saison in der 2. Fußball-Bundesliga für die Kieler?