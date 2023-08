Enttäuschung und Euphorie mischten sich an diesem angenehm warmen Spätsommerabend. Das Spiel in der ersten Runde des DFB-Pokals hatten die Fußballerinnen von Holstein Kiel am Dienstagabend zwar knapp verloren, den 2370 Zuschauern im Holstein-Stadion aber mit großer Moral und jeder Menge Kampfgeist eine gute Vorstellung geboten.

„Es war auf jeden Fall für die ganze Mannschaft ein tolles Erlebnis vor so vielen Zuschauern zu spielen. Wir haben alles gegeben, leider ist es 3:2 für die Gladbacherinnen ausgegangen“, sagte Alia Redant, die vorher aufseiten des Regionalligisten für ordentlich Betrieb gesorgt hatte.

Holstein Kiel zeigt Moral und Kampfgeist

Das 2:3 (1:1) gegen den Zweitliga-Aufsteiger Borussia Mönchengladbach ging in Ordnung, wobei sich die Kielerinnen dank eines beherzten Auftritts durchaus den Gang in die Verlängerung verdient gehabt hätten.

„Jetzt ist nicht mehr so viel Kraft da“, meinte Redant nach dem Schlusspfiff: „Aber die Fans haben uns so gepusht, dass während der 90 Minuten immer noch was ging. Leider hat es nicht gereicht. Am Ende waren wir nicht zwingend genug.“

Torhüterin Caja Paulsen, die beim ersten Kieler Gegentreffer unglücklich ausgesehen hatte, fand es „natürlich ärgerlich, dass wir zweimal eine Führung aus der Hand geben, weil wir eigentlich super dagegengehalten haben. Ich hoffe aber, dass wir mit unserem Fußball und unserem Kampfgeist überzeugen konnten.“

Ungewohnte Atmosphäre lähmt die Beine nicht

Konnten sie. Die ungewohnte Umgebung (in der Regionalliga tragen die KSV-Frauen ihre Heimspiele auf der Kieler Waldwiese aus) und die ungewohnt große Kulisse sowie das Wissen um eine Liveübertragung beim Pay-TV-Sender Sky schüchterte die Gastgeberinnen trotz aller Aufregung nicht ein. Gänsehaut und Genuss statt Ehrfurcht und Nervosität.

„Es war ein unbeschreibliches Erlebnis. Bevor es losgeht, ist man aufgeregt, aber auf dem Platz blendet man das dann aus“, sagte Ronja Jürgensen, die mit ihrem 1:0 für frenetischen Applaus gesorgt hatte (22. Minute). „Da war nur Freude da. Ich konnte gar nicht nachdenken und habe einfach nur geschrien“, berichtete die 18-Jährige lachend über mangelnde Kreativität beim Jubeln.

Es ging zur Sache: Paula Harder (v.r.) und Jasmin Grapengeter im Dreikampf mit Gladbachs Britt van Rijswijck. Foto: Patrick Nawe Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Johanna Labuj, die kurz nach der Pause einen katastrophalen Fehlpass von Gladbachs Sam Drissen zum 2:1 ausnutzte (49.), erging es anders, aber nicht besser. „Ich bin ein bisschen umgeknickt beim Torjubel, aber danach ging es wieder. Das war es auf jeden Fall wert“, freute sich die 26-Jährige über ihr Tor.

Holstein überzeugt als Team, Borussia mit individueller Klasse

Das Team von Trainer Bernd Begunk (kleines Foto), dessen Tochter und Kapitänin Sarah zusammen mit Jasmin Grosnick in der Deckung viel wegräumte, verfolgte gegen physisch, athletisch und technisch überlegene Gegnerinnen einen klaren Plan: Gladbach den Ballbesitz überlassen, hinten sicher stehen, auf Fehler lauern und Nadelstiche setzen.

Das funktionierte über weite Strecken, aber eben nicht über die volle Dauer des Spiels. Sarah Schmitz (39./65.) und Emily Tichelkamp (58.) ließen den Kieler Pokal-Traum platzen.

Trainer Bernd Begunk mit sportlicher Kritik

Begunk grummelte dann zwar auch, ganz der Fußballtrainer nach einer Niederlage, über individuelle Fehler, falsche Entscheidungen und fehlende Kraft, die seiner Meinung nach zum vermeidbaren Pokal-Aus geführt hatten.

Doch auch beim Coach zeigte sich ein kleines Leuchten in den Augen, als er auf die Atmosphäre angesprochen wurde: „Die Stimmung war natürlich super. Jede Aktion für uns wurde gefeiert. Das war klasse.“

Die 2370 Zuschauerinnen und Zuschauer (fast 100 mehr als vor einem Jahr beim 1:2 in der ersten Runde gegen den VfL Bochum) gaben dem Abend einen passenden Rahmen. Dass sich das Publikum auf zwei der vier Stadionseiten konzentrierte und – anders als bei Heimspielen der Holstein-Profis – Gäste- und Heimfans bunt gemischt waren, sorgte für beste Stimmung.

Von der konnte sich auch Holstein Kiels Zweitliga-Trainer Marcel Rapp überzeugen, der wie seine Co-Trainer Dirk Bremser und Alexander Hahn sowie einige seiner Profis um Kapitän Philipp Sander einen entspannten Abend als Gast im eigenen „Wohnzimmer“ genoss.

Regionalliga: Holstein Kiel am Sonntag gegen Jesteburg

Für die Kielerinnen geht nun der Alltag in der Regionalliga los. Am kommenden Sonntag ist der FC Jesteburg-Bendestorf auf der Waldwiese zu Gast (14 Uhr). Das Pokalspiel gegen Mönchengladbach sei „auf jeden Fall ein guter Härtetest“ gewesen, meinte Alia Redant.

Das Highlight im Holstein-Stadion kann ihnen keiner mehr nehmen. Es sei „auf jeden Fall das Ziel, in dieser Saison den Landespokal wieder zu gewinnen und dann wieder im DFB-Pokal zu stehen“, betonte Ronja Jürgensen: „Und dann werden wir hoffentlich gewinnen.“