Steht hinter seinem Cheftrainer: Holstein Kiels Sportgeschäftsführer Uwe Stöver Archivfoto: Uwe Anspach/dpa

Krise bei Holstein Kiel

Sportchef Uwe Stöver: Keine Diskussion um Holstein-Trainer Marcel Rapp

Von dpa | 14.03.2023, 11:20 Uhr

Zweitligist Holstein Kiel steckt in einer Krise. Die Störche gewannen nur zwei der sieben Rückrundenspiele. Das liegt aber nicht an Trainer Marcel Rapp, so Holstein-Sportchef Uwe Stöver und stellt sich hinter den Chefcoach.