Die Neu-Kieler unter sich: Timo Becker (Mitte) bedrängt Marvin Obuz (rechts). FOTO: Patrick Nawe Start in die Vorbereitung Timo Becker wappnet sich mit Holstein Kiel für neue Saison in der 2. Bundesliga Von Luca Sixtus | 13.06.2022, 16:54 Uhr

Der Neuzugang vom FC Schalke 04 hat während seines Urlaubs am Mittelmeer Kraft getankt, um mit den „Störchen“ durchzustarten. Die KSV geht in ihre sechste Saison hintereinander in der zweithöchsten deutschen Fußball-Liga.