Holstein Kiel muss in den kommenden Wochen auf Thomas Dähne verzichten. Der Torwart unterzog sich während der Länderspielpause aufgrund anhaltender Knieprobleme einem arthroskopischen Eingriff. Bereits in der vergangenen Saison hatten Knieprobleme den 29-Jährigen zu einer mehr als viermonatigen Pause gezwungen.

Im Saisonendspurt der 2. Fußball-Bundesliga stand Dähne (Vertrag bis Juni 2026) dann wieder zwischen den Pfosten, ging anschließend als Nummer eins in die Saison 2023/24. Doch nach einigen Patzern in den ersten Spielen verlor er seinen Stammplatz an Timon Weiner.

Heimspiel von Holstein Kiel gegen den Hamburger SV ausverkauft

Derweil vermeldet der Zweitligist das Heimspiel gegen den Hamburger SV am 11. Oktober (13.30 Uhr) nur 24 Stunden nach dem Verkaufsstart für Mitglieder als ausverkauft.