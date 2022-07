FOTO: Patrick Nawe Holstein Kiel Stürmer Arp zu Bayern-Engagement: Kein verlorenes Jahr Von dpa | 09.07.2022, 11:19 Uhr

In der letzten Saison war Fiete Arp an Holstein Kiel ausgeliehen, nun steht der 22-Jährige bei den Störchen unter Vertrag. 2019 durfte der Offensivspieler Bundesliga-Luft in München schnuppern, der Durchbruch in Bayern gelang ihm jedoch nicht.