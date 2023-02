Überraschung: Holmbert Aron Fridjonsson ist die neue Sturmhoffnung von Holstein Kiel. Foto: Imago/Eibner up-down up-down Stürmer von Holstein Kiel Wie es Holmbert Aron Fridjonsson von der Streichliste in die Startelf schaffte Von Luca Sixtus | 15.02.2023, 17:37 Uhr

Im Winter standen die Zeichen bei Fußball-Zweitligist Holstein Kiel und Holmbert Aron Fridjonsson, nach seiner Leih-Rückkehr, auf Abschied. Nun durfte der Isländer zuletzt von Beginn an ran – und machte seine Sache gut. Steht er auch am Freitagabend in Braunschweig in der Startaufstellung?