Den 25. August 2023 wird Timon Weiner wohl so schnell nicht vergessen. „Das war ein kleiner Traum, in der Arena zu spielen“, sagt der Torwart von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel rückblickend zum 2:0-Auswärtssieg über Schalke 04. Weiner ist in Essen geboren, kommt also aus dem Ruhrpott und hat unter anderem fünf Jahre in der S04-Jugend verbracht.

„Man hat früher immer darauf hingearbeitet, irgendwann dort zu spielen“, erinnert sich der 24-Jährige. Dass es am Ende nicht im Trikot der Königsblauen war, sondern im Dress der Kieler „Störche“, machte dem Keeper nichts aus. „Das war schon echt cool. Wir hatten noch ein schönes Restwochenende“, erzählt Weiner, der mit Freundin und Tochter (1) nach dem Spiel gleich dort bei der Familie blieb.

Anfang dieser Woche war Weiner aber wieder zurück auf dem Kieler Trainingsplatz, um auch am Sonnabend, 2. September, im Heimspiel gegen den SC Paderborn (13 Uhr) zwischen den Pfosten zu stehen.

Gute Leistungen und Patzer des Kollegen

Seine guten Leistungen in der Vorbereitung und im DFB-Pokal sowie die jüngsten Unsicherheiten und Patzer vom ursprünglichen KSV-Stammtorhüter Thomas Dähne hatten den 1,91 Meter großen Hünen auf Schalke in die Startaufstellung gespült.

„Ich habe erst am Donnerstagabend im Hotel Bescheid bekommen, dass ich spielen darf“, sagt Weiner. Die vorige Trainingswoche sei eine ganz normale für ihn gewesen, denn: „Ich bereite mich immer so vor, als wenn ich spielen würde.“

Besondere Anspannung vor dem Schalke-Spiel

Vor seinem erst zweiten Zweitligaspiel schwang aber dennoch eine besondere Anspannung mit – am letzten Spieltag der vergangenen Saison kam Weiner gegen Hannover 96 (5:1) erstmals im Bundesliga-Unterhaus zum Einsatz. „Ich habe versucht, das alles nicht so an mich rankommen zu lassen. Dass viele Zuschauer da sind, das ist einfach so bei einem Spiel auf Schalke“, ordnet der Rechtsfuß ein.

Er habe versucht, ganz bei sich selbst zu sein und seine Leistung während der 90 Minuten abzurufen. Weiner: „Ich glaube, das hat ganz gut funktioniert.“

Timon Weiner: Rolle als Reservist und Regionalliga-Fußball

Sein Weg ins Holstein-Tor war keineswegs mit einem roten Teppich ausgelegt. 2018 aus der Schalker Jugend gekommen, musste sich der Blondschopf über die Jahre immer wieder hinten anstellen. Erst hatten Club-Legende Kenneth Kronholm und Dominik Reimann die Nase vorn (Saison 2018/19), danach Ioannis Gelios und Reimann (2019/20), später Gelios und Dähne (21/22), in der vergangenen Saison waren es sogar Dähne, Tim Schreiber und Robin Himmelmann (2022/23).

„Ich hatte ein, zwei Momente, in denen ich mich gefragt habe, ob ich es nicht doch woanders probieren soll“, gesteht Weiner, der aber zumindest froh darüber war, jedes Jahr im Regionalliga-Team der „Störche“ regelmäßige Spielpraxis gesammelt zu haben.

„Ich hatte ein, zwei Momente, in denen ich mich gefragt habe, ob ich es nicht doch woanders probieren soll.“ Timon Weiner Holstein-Torwart

Nur ein einziges Mal dachte Weiner ernsthaft an eine Art Abschied, als er sich für die Spielzeit 2020/21 an den damaligen Drittligisten 1. FC Magdeburg hatte ausleihen lassen. „Zu dem Zeitpunkt hat es sich für mich wie der richtige Schritt angefühlt. Regionalliga hatte ich genug gespielt, die 2. Liga war aber ehrlicherweise noch ein Stück entfernt“, erinnert er sich.

Lob für die gute Leistung: Tim Weiner (Mitte) darf sich nach dem Sieg in Gelsenkirchen von Lewis Holtby und Co. feiern lassen. Foto: Imago/Team2 Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Beim Ostclub spielte Weiner in Liga drei dann allerdings keine einzige Minute. „Das war sehr schade“, sagt der Schlussmann: „Umso schöner, dass es dann zurück zu Holstein ging.“

Und jetzt hat er beim aktuellen Tabellendritten aller Voraussicht nach vorerst den Status als Nummer eins inne. „Ich würde mich darüber freuen. Ich muss das jetzt aber jede Woche auf den Platz bringen – egal ob im Training oder im Spiel. Jetzt geht es erst richtig los“, sagt Weiner.

Thomas Dähne wird Druck machen

Denn er selbst weiß besser als jeder andere, dass Torwartkollege Dähne, mit dem er sich auch außerhalb des Platzes sehr gut versteht, bis in die Haarspitzen motiviert sein wird. „Tommy spornt das nur noch mehr an. Wenn wir uns jetzt im Training weiter gegenseitig pushen, das hilft uns beiden. Aber so wie ich Tommy das im Sommer gegönnt habe, so gönnt er mir das jetzt auch“, meint Weiner mit Verweis auf die damalige Ernennung Dähnes zum Stammkeeper.

Dass sein Vertrag im Sommer 2024 ausläuft, darüber macht sich Weiner noch keine Gedanken: „Ich bin einfach froh, wie die Situation im Moment ist und dass ich auf dieser Ebene spielen darf. Dann können wir einfach schauen, wie es weitergeht.“ Auch hier gilt, wie in seiner gesamten bisherigen Zeit in Kiel: Weiter hart arbeiten und geduldig bleiben. Dann kommt der Erfolg irgendwann von allein.