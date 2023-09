Am vergangenen Freitag stand er in der Kreisklasse A permanent unter Manndeckung, doch jetzt am Freitag dürfte Fin Bartels wesentlich größere Freiheiten auf dem Platz genießen. Im Holstein-Stadion steht das offizielle Abschiedsspiel für den beliebten Ex-Profifußballer an.

Anstoß der Partie zwischen der aktuellen Zweitliga-Mannschaft von Holstein Kiel und den „Fin Bartels All Stars“, zu denen etliche Weggefährten aus seiner Zeit als Spieler von Holstein Kiel, Hansa Rostock, dem FC St. Pauli und Werder Bremen zählen, ist um 19 Uhr. Das Rahmenprogramm startet um 16.30 Uhr.

Der 36 Jahre alte Vater von drei Kindern (elf, neun und sechs Jahre alt) hatte seine Laufbahn auf der großen Bühne nach der vergangenen Saison beendet und kickt nun mit einigen Kumpels für seinen Jugendverein SpVg Eidertal Molfsee II. Im Interview spricht er über seinen neuen Alltag, den Start im Amateurfußball und das, was ihn am Freitag erwartet.

Herr Bartels, gut drei Monate liegt Ihr letztes Spiel im Profifußball mit dem Doppelpack beim 5:1 in Hannover zurück. Wie ist es aktuell um Ihre Fitness bestellt?

Nach dem Urlaub hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass da zwei, drei Kilo draufgekommen sind – was die Waage auch bestätigt hat. Das sieht aber alles insgesamt noch ganz gut aus und ist im Rahmen. Außerdem bewege ich mich ja auch in der Kreisklasse noch mindestens zweimal pro Woche – das muss erstmal reichen.

Wie sieht Ihr Alltag aus – so ganz ohne Profifußball?

Erst einmal hatten wir die Ferien, da war das kein ganz normaler Tagesablauf. Wir haben viel mit den Kindern, der Familie und Freunden unternommen und waren viel unterwegs. Langeweile habe ich aber auch sonst gerade nicht. Rund um das Abschiedsspiel am Freitag ist jede Menge los.

Morgens ist der Tag voll, am Nachmittag sind dann die Kiddies da und werden von A nach B gefahren – zum Fußball, zum Tennis, zum Cheerleading. Da braucht man einen eigenen Kalender für. Da ist es schon sehr gut, wenn man zu zweit ist. Im Alltag konnte ich zwar schon immer meiner Frau unter die Arme greifen, aber gerade an den Wochenenden ist nun auf jeden Fall mehr Zeit da für die Familie und wir können Dinge auch viel länger im Voraus planen.

Zum Sportlichen: Haben Sie sich schon an die Atmosphäre in der Kreisklasse gewöhnt?

An das Drumherum definitiv. Nach dem Training sitzen wir noch gemütlich in der Kabine, trinken unsere ein, zwei, drei Bierchen und sabbeln Blödsinn. Das macht auf jeden Fall Spaß.

Der Fußball ist natürlich ein anderer, das ist nach den vielen Jahren voller Ehrgeiz schon eine Umstellung – obwohl natürlich auch in der Kreisklasse jeder das Spiel gewinnen will. Im letzten Spiel stand mir ein Gegenspieler die ganze Zeit auf den Füßen, da muss ich mich in der Form noch dran gewöhnen.

Aber ich habe mich schließlich ganz bewusst für diesen klaren Cut entschieden, damit der Aufwand gering bleibt – und habe an meiner Seite ja auch etliche Mitspieler, die auch mal etwas höher gekickt haben, sodass wir durchaus einen guten Fußball spielen können.

Wie begegnen Ihnen Gegenspieler oder Schiedsrichter in der Kreisklasse?

Auf dem Platz bin ich einfach einer von 22 Spielern. Jeder will gewinnen. Es gibt Zweikämpfe, aber das ist alles fair und alles im Rahmen – und hinterher gibt man sich die Hand. Der Ehrgeiz ist bei allen da, für mich gibt es da weder besondere Rücksicht noch wird gegen mich doppelt hart agiert – aber so soll es ja auch sein.

Gibt es etwas, das Sie ohne den Profifußball vermissen?

Wenn ich die aktuellen Spiele von Holstein Kiel sehe, dann macht schon das Zugucken Spaß. Zum Beispiel beim 2:0 im Abendspiel auf Schalke bei der Atmosphäre... Wenn man das sieht, hätte man schon Lust, da nochmal mitzukicken – und weiß zu schätzen, was man in 18 Jahren Profifußball alles erleben durfte und mitgenommen hat. Ich bin mit meiner Entscheidung zum Aufhören aber absolut happy.

Emotionaler Höhenflug: Fin Bartels wird nach seinem letzten Heimspiel mit Holstein Kiel gegen seinen Ex-Club FC St. Pauli (3:4) von seinen Teamkollegen gefeiert. Foto: Imago/Eibner

Nun steht also das große Abschiedsspiel im Holstein-Stadion an – eine Ehre, die nicht jedem Fußballer automatisch zuteil wird. Realisiert man da, was man alles für den Fußball im Norden geleistet und bedeutet hat?

Es ist auf jeden Fall eine riesige Ehre. Ich freue mich sehr darüber, dass ich diese Möglichkeit bekomme, und bin da auch enorm dankbar. Ich freue mich auch, dass so viele Leute zugesagt haben. Einige haben schweren Herzens absagen müssen. Ich bin da zwar eher bescheiden und zurückhaltend – aber die Rückmeldungen waren insgesamt so positiv... ich kann in all den Jahren offensichtlich nicht alles falsch gemacht haben.

Was erwarten Sie vom Freitagabend?

Ich glaube, ich darf gar nicht zu viel erwarten und mich nicht verrückt machen, was alles passieren soll. Am Ende möchte ich versuchen, alles zu genießen und zu erleben. Ich hoffe, dass viele Leute da sind und wir alle zusammen einen schönen Fußball-Abend haben.