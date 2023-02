Zielstrebig: Im Jahr 2022 feierte Niklas Niehoff sein Debüt für die deutsche U19-Nationalmannschaft. Foto: Imago Images/Domenic Aquilina up-down up-down Fußball Nachwuchstalent Niklas Niehoff ist bei Holstein Kiel auf dem Sprung Von Oleg Strebos | 02.02.2023, 19:02 Uhr

Niklas Niehoff hat eine Profikarriere im Fußball fest im Blick, aber auch einen Plan B. Nach einer Verletzungspause lief es für den 18-Jährigen von Holstein Kiel am Ende des Jahres 2022 ziemlich perfekt. Nun will er sich über gute Leistungen in der Regionalliga-U23 für mehr empfehlen – und nebenbei auch noch sein Abitur machen.