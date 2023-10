Immer weiter, immer weiter! Tom Rothe ist der Dauerbrenner bei Holstein Kiel, absolvierte für die Kieler bisher alle neun Saisonspiele in der 2. Fußball-Bundesliga über die kompletten 90 Minuten. Auch gegen die SV Elversberg beackerte der Leihspieler von Borussia Dortmund die linke Außenbahn bis zum Schlusspfiff, konnte aber nicht verhindern, dass am Ende ein enttäuschendes 1:1 stand.

„Wenn uns jemand vorab gesagt hätte, dass wir vor der zweiten Länderspielpause auf Platz vier stehen, hätten wir das alle unterschrieben“, sagte Rothe, konnte seine Enttäuschung über das Heimremis gegen einen Aufsteiger und den verpassten Sprung auf einen Aufstiegsplatz nicht gänzlich verbergen:

„Ärgerlich, dass wir nur einen Punkt mitnehmen. In der ersten Halbzeit hatten wir sehr, sehr viele Chancen, um eins, zwei Tore mehr zu machen.“ Tom Rothe Linker Außenverteidiger von Holstein Kiel

Die KSV geht anstatt als Zweiter nun als Vierter in die anstehende Länderspielpause, die für Rothe keine sein wird. Schließlich wurde der 18-Jährige erneut von Trainer Hannes Wolf für die deutsche U20-Nationalmannschaft nominiert. Acht Tage wird er mit dem DFB-Tross unterwegs sein. „Bei der Nationalmannschaft dabei sein zu dürfen, ist immer eine große Ehre. Wenn der Trainer anruft, freut es mich jedes Mal“, fiebert Rothe dem Länderspiel-Doppelpack gegen Portugal (13. Oktober) und Tschechien (16. Oktober) entgegen.

Tom Rothe gegen SV Elversberg Retter in höchster Not

Gegen Elversberg machte der gebürtige Rendsburger abermals Werbung in eigener Sache, schwang sich zum Retter in höchster Not auf, als er einen Schuss von Carlo Sickinger für seinen bereits geschlagenen Torwart Timon Weiner kurz vor der Torlinie (18.) klärte. Im direkten Gegenzug scheiterte er mit einem Kopfball aus der Nahdistanz am bärenstarken SVE-Keeper Nicolas Kristof. „Auch wenn Tom Rothe seine Stärken im Offensivspiel hat, lautet seine Berufsbezeichnung Verteidiger. Und der sollte auch schon verteidigen“, verklausulierte KSV-Coach Marcel Rapp launig sein Lob für Rothes Rettungstat.

Wie zur Bestätigung verbreitete der Linksfuß das gelebte Kieler Defensiv-Mantra: „Der Wille, das Tor zu verteidigen, um die Null zu halten, ist wichtig. Darauf schwören wir uns als Mannschaft vor dem Spiel ein. In dem Moment stehe ich ganz richtig und kann dem Team helfen“, kommentierte Rothe die Abwehraktion, die Holstein vor einem Rückstand bewahrte. Rothe hilft, wo er kann: Vorne, hinten, aber stets auf der Außenbahn. Seit dem Saisonstart ist der Leihspieler bei den „Störchen“ auf dem linken Flügel gesetzt, verpasste keine Minute.

Zwei Treffer und drei Torvorbereitungen machen den KSV-Youngster zu einem der auffälligsten Kieler Akteure der ersten neun Spieltage. Kein Wunder, dass sich im Umfeld seines Stammvereins Borussia Dortmund die Stimmen mehren, man möge Rothe bereits in der Winterpause zurückholen und die Leihe vorzeitig beenden. Dem tritt der U20-Nationalspieler entschieden entgegen: „Das sind Kommentare in den sozialen Medien, wahrscheinlich aber auch eher lustig gemeint.“

„Ich bin auf jeden Fall bis Ende des Sommers hier. Was dann im Sommer passiert, sehen wir dann.“ Tom Rothe U20-Nationalspieler von Holstein Kiel

Holstein Kiel testet in der Länderspielpause gegen Aarhus GF

Der kommende Sommer ist noch fern. Die Länderspielpause steht an. KSV-Coach Marcel Rapp weiß: „Tom Rothe geht jetzt zur Nationalmannschaft. Jeder Spieler, der ein Länderspiel macht, kommt mit Selbstvertrauen zurück.“ Selbstvertrauen, welches gegen Hansa Rostock (22. Oktober) Früchte tragen soll. Die Frage des fehlenden Rhythmus nach der Pause stellt sich für Rothe nicht: „Damit müssen wir als Fußballer umgehen können.“

Während Rothe beim DFB-Team weilt, bestreitet Holstein Kiel am Donnerstag (12 Uhr) im Nachwuchsleistungszentrum in Kiel-Projensdorf ein Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Aarhus GF.