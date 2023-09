2. Fußball-Bundesliga Marco Komenda kämpft bei Holstein Kiel um einen Stammplatz Von Luca Sixtus | 21.09.2023, 14:15 Uhr Hat einen schweren Stand: Innenverteidiger Marco Komenda hofft bei Holstein Kiel auf mehr Einsätze. Foto: Imago/KBS-Picture up-down up-down

Die Abwehr des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel ist in der Saison 2023/24 breit aufgestellt. Daher hat Marco Komenda, der in den vergangenen zwei Jahren vom Verletzungspech verfolgt war, einen schweren Stand. Der 26-Jährige kann die Leistungsdichte auf der Innenverteidigerposition aber gut einschätzen, das unter anderem schätzt Trainer Marcel Rapp sehr an dem Linksfuß.