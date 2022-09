Intensives Duell: Kiels „Otschi“ Wriedt (rechts) im Kampf um den Ball mit Hamburgs Jonas Meffert. Foto: Imago/Claus Bergmann up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Liveticker aus dem Stadion: Holstein Kiel empfängt den HSV zum kleinen Nordderby Von Luca Sixtus | 06.09.2022, 08:56 Uhr

Die einen wollen sich oben festsetzen, die anderen würden gern in diese Region der Tabelle vorstoßen. Der Hamburger SV ist am Freitagabend zu Gast bei Holstein Kiel und will unbedingt seinen ersten Sieg gegen die „Störche“ in der 2. Fußball-Bundesliga einfahren.