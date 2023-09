In den vergangenen zwei Spielen kassierte die Defensive von Holstein Kiel acht Gegentore – zuletzt gegen Hertha BSC – im Holstein Stadion erzielte ausgerechnet der gebürtige Kieler Fabian Reese das Siegtor der Berliner. KSV-Trainer Marcel Rapp, der früher als Spieler selbst einmal beim Karlsruher SC gekickt hatte, weiß um das Problem.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den KSC sprach er von einer Abwehr, die in der Trainingswoche „ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt“ war. Kiels Mittelfeld-Routine Lewis Holtby beschwor derweil in Interviews ein Mal mehr den Kampfgeist der Mannschaft. Ein Sieg gegen den Club aus Karlsruhe und die Kieler könnten den Anschluss an die obere Tabellenregion ohne Probleme wahren. Ob es der Mannschaft von der Kieler Förde gelingt, erfahren Sie im Liveticker von shz.de. Anstoß ist am Samstag um 13 Uhr.

