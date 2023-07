Holstein Kiel hat zu Beginn der neuen 2. Liga-Saison ein Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig. Symbolfoto: Christophe Gateau/dpa up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Im Liveticker: Holstein Kiel zum Auftakt zu Gast bei Eintracht Braunschweig Von dpa/shz.de | 24.07.2023, 14:56 Uhr

Die Kieler treten in Braunschweig mit einer völlig neuformierten Mannschaft an. Trotzdem wollen sie auswärts erfolgreich sein. Verfolgen Sie die Partie am Sonntag ab 13.30 Uhr im Liveticker auf shz.de