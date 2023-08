2. Fußball-Bundesliga Im Liveticker: Holstein Kiel empfängt den 1. FC Magdeburg Von dpa/shz.de | 04.08.2023, 14:05 Uhr | Update vor 1 Std. Wollen wieder einen Heimsieg mit den Fans feiern: Die Spieler von Holstein Kiel. Foto: IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink up-down up-down

Zwei Spiele, zwei Siege: Holstein Kiel ist richtig gut in die neue Saison gestartet. Im nächsten Heimspiel am Sonntag gegen den 1. FC Magdeburg soll der dritte Streich folgen. Verfolgen Sie die Partie ab 13.30 Uhr in unserem Liveticker.