2. Fußball-Bundesliga Im Liveticker: Holstein Kiel empfängt Aufsteiger Elversberg Von dpa/shz.de | 30.09.2023, 14:00 Uhr | Update vor 24 Std. Die Spieler von Holstein Kiel wollen am Wochenende zuhause jubeln. Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Silas Schuelle up-down up-down

Nach zwei Pleiten in Folge fand Holstein Kiel am letzten Wochenende gegen Karlsruhe zurück in die Erfolgsspur. Der nächste Gegner ist der SV Elversberg. Wie sich die Kieler gegen den Erfolgsaufsteiger schlagen, können Sie am Sonntag ab 13:30 Uhr bei uns im Liveticker verfolgen.